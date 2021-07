Sono molte le immagini che arrivano dalla Germania delle conseguenze devastanti del maltempo (che ha causato almeno 130 vittime e oltre un migliaio di dispersi). Il web è inondato di commenti sul cambiamento climatico, ma anche di foto. Sui social network ne circola una in particolare che ritrae una BMW che sta andando a picco con un autocollante, beffardo, sul vetro posteriore: «F**k you Greta».

Il riferimento è all’attivista svedese 18.enne, che da anni si batte per denunciare l’allarme ambientale e i comportamenti poco virtuosi dei grandi del mondo, che stanno lasciando in eredità un pianeta devastato alle nuove generazioni.

Una foto simbolo, quella tedesca, si potrebbe pensare. Se non fosse che si tratta di un fake. È stato lo stesso autore del fotomontaggio ad ammetterlo su Twitter. Resta il fatto che questa (si spera) parentesi d’estate non può che far riflettere...