Donald Trump voleva far «giustiziare» la talpa che nel giugno dell’anno scorso rivelò ai media che l’allora presidente degli Stati Uniti venne portato nel bunker della Casa Bianca durante le proteste a Washington per la morte di George Floyd. Lo scrive il giornalista del Wall Street Journal, Michael Bender, in un nuovo libro di cui la CNN ha ottenuto alcune anticipazioni.

Nel libro, dal titolo ‘Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost’ (Francamente, abbiamo vinto queste elezioni: la storia segreta di come Trump ha perso), Bender racconta che Trump, l’allora first lady Melania Trump e il loro figlio Barron vennero portati dai servizi segreti nel bunker sotterraneo - dove rimasero per quasi un’ora - mentre la folla sempre più numerosa protestava davanti ai cancelli della Casa Bianca.