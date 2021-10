L’aviazione sta tornando. Meglio, è quasi tornata. O ancora, se preferite, ha imparato a convivere con la pandemia. Dallo stop (quasi) totale dei voli a una convivenza forzata con la COVID-19. Chiamatelo stoicismo.

L’International Air Transport Association, l’organizzazione mondiale delle compagnie aeree, per tutti semplicemente IATA, abbozza un sorriso. Se la perdita netta per il 2021 sarà di 51,8 miliardi di dollari, nel 2022 si fermerà ad “appena” 11,6 miliardi. Un passo avanti deciso, soprattutto considerando che nel 2020 il segno meno aveva toccato i 137,7 miliardi di dollari. In totale, dunque, la pandemia costerà all’industria 201 miliardi. Una cifra monstre.

La parola chiave? ResilienzaLa IATA è fiduciosa, insomma. Rispetto al 2019, l’ultimo anno “normale”, la domanda globale per il...