«Credo che dovremmo verificare quali possibilità ci sono di responsabilità civile in questo campo», ha detto il ministro all’emittente pubblica Ard in un’intervista stamattina. L’imprenditore dovrebbe quindi essere responsabile dei danni.

«Mi aspetto da questa azienda che faccia tutto il possibile per limitare i danni», ha detto Heil. A luglio sarà presentata la proposta di legge per limitare i contratti di subappalto nella filiera, a partire dal 2021, che attualmente rendono possibili stipendi molto inferiori al salario minimo garantito e inducono i dipendenti a vivere in condizioni igieniche non accettabili.