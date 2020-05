L’eccezione svedese, fra azzardo e consenso

Bar-ristoranti aperti, shopping, passeggiate per le vie del centro, persino gite in barca: quasi nessuna limitazione imposta dall’alto, solo raccomandazioni alla prudenza. Stoccolma è un’eccezione stridente sin dal principio dell’emergenza Covid alla ridda di restrizioni suggerite dalla comunità scientifica internazionale.

Ma dopo il lungo letargo invernale, la Svezia ha rifiutato un’altra quarantena, preferendo convivere con il coronavirus, in un clima di consenso sociale largamente maggioritario, che non cancella tuttavia gli allarmi di alcuni scienziati dissidenti, né i numeri sempre più pesanti degli indici di mortalità.

«La strategia svedese vuole scongiurare il picco di ritorno che si può registrare dopo il lockdown, una volta riaperta la società», spiega all’ANSA Patrick Bryant, esperto di modelli statistici applicati alla biologia alla Stockholm University. La linea della «mitigazione» - afferma - mira ad abbassare la curva dei contagi attraverso una circolazione controllata del virus, senza blindare la società.

L’immunità di gregge non è ufficialmente menzionata, ma l’obiettivo appare quello: erigere uno scudo immunitario di massa. Una strategia pericolosa, eccepisce d’altro canto il matematico Wounter van der Wijngaart: «Stiamo lasciando che i contagi proseguano, con minimi accorgimenti. E questo costerà moltissime morti in più».

Il totale dei decessi resta in effetti sconcertante: con più di 3.700 decessi in una popolazione attorno ai 10 milioni, la Svezia è all’ottavo posto mondiale per mortalità dalla Covid-19; sei volte la Norvegia o la Finlandia, in proporzione.

«Probabilmente avremmo dovuto sospendere prima i grandi eventi sportivi - il pensiero del bio-informatico Arne Elofsson -. Ma l’errore più grave resta comunque non aver protetto gli anziani nelle case di riposo»: abbandonate ancor più che altrove all’epidemia nell’apparente convinzione che si trattasse di decidere se cercare di allungare «di pochi mesi» la vita dei più vulnerabili o di dare più ossigeno alla generalità della popolazione.

Il tradizionale rapporto di fiducia che nel Paese esiste tra le autorità e la cittadinanza non risulta del resto scalfito neanche in queste circostanze. Come confermano i sondaggi e come testimonia Else, commessa in un negozio del centro: «Penso che stiamo facendo la cosa giusta, già così in molti si sentono soli e abbandonati. Non possiamo sapere cosa ci riservi il futuro, per me va bene così».

Sulla stessa lunghezza d’onda, Glenn, fotografo: «Tutti hanno capito che dobbiamo stare assieme, non possiamo chiudere completamente le città. Dobbiamo cercare di mantenere quanta più normalità possibile».

Un modo di pensare che garantisce copertura all’esecutivo socialdemocratico e soprattutto al capo burocrate di turno, il professor Anders Tegnell, teorico del «no lockdown» e responsabile dell’autorità sanitaria indipendente cui la politica demanda gran parte delle decisioni.

Senza convincere però chi nota come il regno delle virtù scandinave, fiero da sempre del suo servizio sanitario, sia già oggi costretto a negare il ventilatore per l’assistenza respiratoria ai pazienti ultraottantenni o agli over 60 con patologie pregresse, in casi di vita o di morte.

«Alla gente non è stato spiegato che la cosiddetta immunità di gregge causerà molti morti - denuncia van der Wijngaart -. Non è stata neppure fatta una vaga stima di quante persone moriranno a causa di questo approccio ed è per questo che la gente non protesta».

Contro quella che ad alcuni appare una scommessa al buio, ad altri un gelido esperimento sociale; ma per la gran parte degli svedesi è semplicemente una scelta pratica o l’unica via.

