Le conseguenze dell’emergenza coronavirus rappresentano «una sfida profonda» per l’economia del Regno Unito, che in due mesi di lockdown pieno s’è contratta «di un 25%» secondo i conti del Tesoro, e minaccia molti posti di lavoro; ma «io non accetterò mai la disoccupazione come un esito inevitabile». Lo ha detto Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere del governo di Boris Johnson, formalizzando alla Camera dei Comuni un piano per il sostegno pubblico all’occupazione giovanile da 2 miliari di sterline pronta cassa durante lo statement estivo sul bilancio di Stato.

Sunak ha confermato che il piano rappresenta il passaggio alla fase 2 dell’impegno del governo Tory per sostenere l’economia britannica di fronte al terremoto della pandemia e che l’obiettivo è di fare «tutto il possibile per proteggere i posti di lavoro». Ha peraltro ribadito che a questo fine occorre puntare sul rilancio e che per questo il (costosissimo) meccanismo di sussidi statali a fondo perduto garantiti fino all’80% dello stipendio e milioni di cittadini costretti al congedo durante il lockdown terminerà a fine ottobre, malgrado le richieste delle opposizioni. E che invece si punterà su misure destinate a sostenere l’occupazione attiva.

Oltre ai 2 miliardi di sterline già preannunciate per finanziare al 100% contratti di lavoro di sei mesi per giovani «qualificati» fra i 16 e i 24 anni fino a un massimo di 25 ore alla settimana e al livello del salario minimo garantito e a oltre 3 miliardi d’incentivi a un’economia più «verde», il titolare delle Finanze ha messo sul piatto «un bonus di difesa occupazionale» da 1000 sterline che il governo garantirà alle aziende per ogni dipendente sottratto a esuberi.

