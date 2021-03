L’EMA ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino di Johnson&Johnson, messo a punto dalla controllata Janssen, per gli adulti, a partire dai 18 anni. «Questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola», ha ricordato la direttrice esecutiva dell’EMA Emer Cooke.