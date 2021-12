L’EMA avvia la valutazione del vaccino di Valneva

L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha avviato l’esame del vaccino anti-Covid sviluppato da Valneva e conosciuto con la sigla VLA2001. Lo ha reso noto la stessa Ema precisando di non essere in grado al momento di dire quanto tempo occorrerà per arrivare a una decisione sull’eventuale autorizzazione.

La decisione del Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema di avviare la revisione continua di VLA2001 «si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e di primi studi clinici negli adulti. Questi studi suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2, e può aiutare a proteggere dalla malattia», spiega l’agenzia in una nota. La revisione continua, o rolling review, è uno strumento normativo che l’Ema utilizza per accelerare la valutazione di un farmaco o di un vaccino promettente durante un’emergenza sanitaria, studiando i dati non appena disponibili.