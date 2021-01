L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. «Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue». Così la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema al vaccino. «L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha giudicato il vaccino di Moderna sicuro ed efficace. Questa è una buona notizia per i nostri sforzi per fornire più vaccini agli europei», ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si Twitter. La tedesca ha assicurato che l’esecutivo europeo sta ora lavorando «a pieno ritmo» per dare la sua approvazione alla commercializzazione nella Ue.