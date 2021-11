L’Agenzia europea dei medicinali (EMA) sta esaminando i dati disponibili sull’uso di Paxlovid, un trattamento orale anti-COVID sviluppato da Pfizer, per supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere sul suo uso precoce, ad esempio in contesti di emergenza, prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Lo rende noto l’EMA in una nota.