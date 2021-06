La posizione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) su AstraZeneca non è cambiata: «Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione». È quanto precisa la stessa Ema in una nota riferendosi alla «disinformazione» scaturita da una dichiarazione di un loro esperto mal interpretata e pubblicata su un quotidiano.