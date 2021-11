«Siamo già nella quarta ondata della pandemia» da Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco, in una conferenza stampa.

Cavaleri ha aggiunto che «ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso».