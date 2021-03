L’EMA su AstraZeneca: «Nessuna indicazione su legami diretti con le trombosi»

«Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi» ma l’Agenzia europea per i farmaci (Ema) sta conducendo «un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici», e sta valutando «caso per caso le reazioni sospette». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke in una conferenza stampa online, annunciando che la valutazione dell’Ema arriverà giovedì e «assicuriamo trasparenza». L’Ema, lo ricordiamo, si esprime sulla questione dopo il considerevole aumento di Paesi che hanno comunicato la decisione di sospendere la somministrazione di questo farmaco.