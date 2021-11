L’EMA valuta il richiamo per il vaccino Janssen

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha iniziato a valutare una domanda per il richiamo del vaccino anti-Covid Janssen (Johnson & Johnson) da somministrare almeno due mesi dopo la prima dose a persone di età pari o superiore a 18 anni. L’esito di questa valutazione è previsto «entro poche settimane», scrive l’Ema in una nota, «a meno che non siano necessarie informazioni supplementari».