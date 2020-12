«Siamo in una crisi. E così come dobbiamo essere uniti nella risposta alla COVID-19, dobbiamo essere uniti nel rispondere al cambiamento climatico». Joe Biden non ha dubbi, parla con urgenza e presenta al mondo la sua squadra che si occuperà del clima, tema centrale per la sua amministrazione.

«Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale del nostro tempo», spiega Biden da Wilmington, in Delaware, dove ha il suo quartier generale in attesa di insediarsi alla Casa Bianca il 20 gennaio. Ribadendo che è sua intenzione far rientrare gli Stati Uniti nell’accordo di Parigi, il presidente-eletto si impegna fissare un piano e standard elevati per lottare contro l’inquinamento e il cambiamento climatico. Un programma che sarà intrecciato al rilancio dell’economia americana per lasciarsi alle spalle la crisi da pandemia. Biden parla infatti di investimenti verdi, di milioni di posti di lavoro che possono essere creati. Insomma una svolta per il paese «perché - dice - non c’è tempo da perdere».