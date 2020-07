Il boia colpisce in Texas nel mezzo dell’emergenza coronavirus. Billy Wardlow, 45 anni, è stato ucciso con un’iniezione letale nel penitenziario di Huntsville, a nord di Houston. Wardlow è stato condannato per l’uccisione di un uomo di 83 al quale aveva tentato di rubare l’auto. Si tratta della prima esecuzione in cinque mesi in Texas.