(Aggiornato alle 9.45) - Stefano Bonaccini, candidato del Partito democratico (PD), vince su Lucia Borgonzoni della Lega nella corsa per la presidenza dell’Emilia Romagna, una sfida che ha assunto significati politici nazionali.

«Salvini ha perso, il governo esce rafforzato», ha detto un esultante Nicola Zingaretti. Ma l’implosione di M5S - con Simone Benini al 4% in Emilia Romagna - preoccupa l’alleanza a quattro che regge l’esecutivo.

Partita ampiamente chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria: la candidata di Forza Italia per il centrodestra secondo l’ultima proiezione trionferebbe col 50,9%, diventando la prima governatrice donna della regione. Pippo Callipo per il centrosinistra si fermerebbe al 31,3%. «Jole emblema del riscatto», ha detto raggiante Silvio Berlusconi.