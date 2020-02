Due nuovi casi in Italia di coronavirus: uno a Firenze e uno in Sicilia. Sono risultati positivi ai test un imprenditore 60enne di Firenze, ora ricoverato nel reparto malattie infettive del Policlinico di Careggi - e una turista di Bergamo in vacanza a Palermo, che da ieri sera è in isolamento nell’ospedale Cervello. Disposta la quarantena anche per il gruppo di amici della donna che, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, è «pienamente cosciente» e «non presenta particolari condizioni di malessere». In isolamento pure le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.