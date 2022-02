Adesso rimane soltanto una palazzina bianca semi distrutta circondata da olivi nei pressi del villaggio siriano di Atmeh, nella provincia di Idlib, nel nord ovest della Siria. Il presidente Biden ha dichiarato che Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il leader dell’ISIS, è morto durante un raid delle forze speciali statunitensi in un attacco effettuato prima dell’alba. Il leader del gruppo militante dello Stato Islamico si trovava in un edificio di tre piani nel nord della Siria, a poca distanza dal confine con la Turchia, quando sono arrivate le forze speciali statunitensi. Al-Qurayshi, braccato, al terzo piano dell’edificio, ha fatto esplodere una bomba che ha ucciso sé stesso e diversi membri della sua famiglia. Al-Qurayshi è stato un membro di spicco di al-Qaida in Iraq e aveva scalato i...