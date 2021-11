Il nuovo Governo tedesco è a portata di mano: oggi i leader del partito socialdemocratico (SPD), dei Verdi (Grünen) e dei Liberali (FDP) hanno annunciato un’intesa programmatica per il futuro Governo del Paese: nasce così la maggioranza «semaforo» dal colore delle tre formazioni politiche.

Due mesi dopo il voto dello scorso 26 settembre ha così inizio il dopo-Merkel. «Nel 1924», ha esordito l’ormai cancelliere in pectore, il socialdemocratico Olaf Scholz, «fu installato il primo semaforo d’Europa a Potsdamer Platz, qui a Berlino; e anche allora le persone si chiedevano se avrebbe funzionato. Oggi è impossibile immaginare la vita senza i semafori». Quello partito in queste ore, insomma, non deve esser visto come un esperimento alla Frankenstein ottenuto montando a casaccio pezzi di culture politiche...