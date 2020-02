(Aggiornato alle 14.28) L’erede di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, alias AKK, ha deciso di non candidarsi al cancellierato per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della CDU. «Per rafforzare la DCU ho annunciato oggi la mia decisione al presidio: io non mi presenterò come candidata alla cancelleria», ha spiegato in conferenza stampa a Berlino.