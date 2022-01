L’eruzione a Tonga abbasserà le temperature globali?

Lava, fumo, cenere. Le eruzioni vulcaniche vengono, per ovvie ragioni, abbinate all’idea di alte temperature. Ma su scala globale le conseguenze di tali fenomeni possono essere variegate, complesse. Tanto che le più disastrose hanno scatenato vere e proprie glaciazioni. Come? A raccontarlo sul proprio blog è MeteoSvizzera .

«Nel 1815», racconta l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, «l’eruzione di un vulcano in Indonesia (Tambora) immise nell’atmosfera un notevole quantitativo di anidride solforosa . L’anno seguente, ovvero il 1816, viene ricordato come “l’anno senza estate”. Gelate e nevicate fuori stagione vennero registrate verso fine primavera e nella prima parte dell’estate negli Stati Uniti nordorientali e nell’Europa settentrionale».

Ma esempi ve ne sono anche nella storia più recente: «L’ultima esplosione molto potente dei tempi recenti, verificatasi nelle Filippine (vulcano Pinatubo) nel 1991, causò un sensibile raffreddamento del Pianeta che durò circa due anni». Enormi quantitativi di anidride solforosa, sottolinea MeteoSvizzera, si diffusero in tutto il globo e gli aerosol ad essa collegati «resero l’atmosfera meno permeabile ai raggi solari».

In parole povere? Secondo quanto riportato da MeteoSvizzera, «i climatologi non si aspettano una diminuzione significativa della temperatura globale. Oltre che a essere temporanea, potrebbe addirittura essere inferiore al decimo di grado». Nulla, sottolinea l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, se comparato all’aumento di temperatura degli ultimi 150 anni (+1,1°C nel mondo, +2,1 in Svizzera).