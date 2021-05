(Aggiornato alle 09.48) Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che «attualmente non ci sono truppe di terra all’interno della Striscia di Gaza»: «L’aviazione e le truppe di terra stanno attualmente conducendo attacchi su obiettivi nella Striscia», ha aggiunto Conricus, adducendo «un problema di comunicazione interno». Gli attacchi sono dunque condotti con aerei e carri armati. Tutti i siti di informazione mondiali, dal «New York Times» al «Guardian», hanno aperto finora con l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra israeliane a Gaza. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha scritto su Twitter: «Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L’ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario». Secondo il quotidiano «The Times of Israel» le forze di difesa israeliane hanno ordinato ai cittadini che vivono in un raggio di 4 chilometri di entrare in un rifugio antiaereo e di rimanere lì fino a nuovo avviso. Il ministero della sanità di Gaza, citato da fonti locali, ha fatto sapere che i morti nella Striscia sono saliti a 119, di questi 31 sono bambini e 19 donne. I feriti seconda la stessa fonte sono 830. Domenica è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza ONU. Dal canto suo, il dipartimento di Stato USA ha invitato i cittadini americani a «riconsiderare i viaggi in Israele a causa del conflitto armato e delle rivolte civili» e a non viaggiare nella Striscia di Gaza per gli stessi motivi, oltre che per la pandemia e il terrorismo. L’allerta per i viaggiatori in Israele, che nelle ultime settimane era stata abbassata per il miglioramento della pandemia, è stata alzata al livello 3 su quattro.