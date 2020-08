La casa che trema. Il pensiero, immediato, che va alle due figlie, in quel momento dai nonni. A raccontarci i momenti successivi alla terribile esplosione avvenuta martedì sera a Beirut è Fadi Aziz, un ingegnere 45.enne che vive a una manciata di chilometri dalla capitale libanese. «Ho passato la notte insonne, come tutti qui», ci dice quando lo raggiungiamo telefonicamente. Ripercorrendo quanto accaduto ieri, Aziz spiega di aver pensato subito ad un terremoto. «Poi ho capito che c’era qualcosa di diverso. È stato un colpo improvviso, causato dall’onda d’urto dell’esplosione».

«Ho acceso subito la tv per capire cosa fosse successo, tutti abbiamo subito pensato al peggio. Anche i giornalisti erano disorientati: inizialmente si pensava potesse trattarsi di un attentato a Saad Hariri, ex primo ministro e figlio di Rafik, assassinato nel febbraio del 2005». L’esplosione è avvenuta infatti ad appena tre giorni dal verdetto del tribunale speciale incaricato dall’Onu di condurre le indagini sul micidiale attentato in cui quindici anni fa, sul lungomare di Beirut, venne assassinato l’ex premier. «Se davvero si fosse trattato di un attentato a Saad Hariri, adesso saremmo sull’orlo di una nuova guerra civile», conferma Aziz.

La situazione nell’ex «Svizzera del Medio Oriente» è esplosiva: la lira locale ha perso più del 75% del suo valore negli ultimi mesi, passando da 1.500 lire per un dollaro a 9 mila lire. Alla crisi finanziaria si sono sommate la pandemia e le crescenti tensioni sociali. «Questa tragedia arriva in un momento delicatissimo, la popolazione è esasperata. All’indomani dell’esplosione, «prevale la rabbia dei cittadini e gli attacchi dei politici, che si rimbalzano le responsabilità».

«Tutti noi conosciamo qualcuno rimasto coinvolto dall’incidente. Mio cugino è miracolosamente illeso dopo essere stato sepolto dalle macerie, un’altra mia parente è rimasta ferita». Nei libanesi si somma però anche il sentimento di solidarietà per chi ha perso tutto: «Quasi tutti, come capita in ogni tragedia, si sono mobilitati per accogliere e aiutare sfollati e feriti. Siamo un popolo fiero e molto attaccato alla nostra terra». «Ci rialzeremo, ne sono certo», dice Aziz. «E spero che questa tragedia possa essere l’occasione per ritrovare la coesione e per spingere la politica ad attuare un vero piano di riforme che contrastino la corruzione e rilancino il Libano».