L’estate non frenerà la pandemia di Covid-19, perché il coronavirus non risente di fattori come temperatura e latitudine: a smentire ogni possibile correlazione tra contagio e clima è uno studio dell’Università di Toronto, pubblicato su Canadian Medical Association Journal.

I ricercatori hanno preso in considerazione 144 aree del mondo, per un totale di 375.600 casi confermati di Covid-19. La Cina è stata esclusa dall’analisi perché l’epidemia era già in fase calante; Italia e Corea del Sud, al contrario, non sono state considerate perché l’epidemia era ancora in piena esplosione.