(Aggiornato alle 16.53) L'età media dei pazienti deceduti e positivi al coronavirus in italia è 81 anni, sono in maggioranza uomini e in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti. Lo afferma un’analisi su 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

La maggior parte dei decessi 42.2% si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni, mentre 32.4% erano tra 70 e 79, 8.4% tra 60 e 69, 2.8% tra 50 e 59 e 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto infezione hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 - età mediana uomini 79.9). «Questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo - commenta il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro -, in particolare sul fatto che gli anziani e le persone con patologie preesistenti sono più a rischio. Persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile».

Lufthansa riduce le sue capacità fino al 50%

La compagnia aerea tedesca Lufthansa, casa madre di Swiss, ha deciso di prendere misure drastiche a causa del crollo delle prenotazioni legate all’epidemia del coronavirus. Nelle prossime settimane ridurrà le sue capacità fino al 50%, ha comunicato in una nota odierna.

In Grecia i casi salgono a 45

Sale il livello di allerta in Grecia, dove solo oggi sono stati confermati altri 14 casi di contagio da coronavirus, portando il totale a 45. Lo ha detto il portavoce del ministero della Salute Sotiris Tsiodras, citato da Cnn.gr. Ieri è stato annunciato che 22 persone, reduci da un viaggio in Israele ed Egitto, erano state contagiate dal virus. Un 66enne del gruppo è in gravi condizioni.

Oltre 1.200 contagi in un giorno in Iran

Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Iran. Il ministero della Salute di Teheran ha comunicato stamani altri 17 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 124. Il numero dei contagiati è salito a 4.747, con oltre 1.200 nuovi casi in un giorno.

59 nuovi casi in Belgio, molti tornati dall’Italia

Sono 59 i nuovi casi confermati in Belgio, la maggior parte dei quali sono tornati da vacanze in Italia, sebbene si constatino ugualmente dei contagi all’interno del Paese. Lo comunica l’ultimo bollettino rilasciato dal servizio sanitario federale prevedendo che questi numeri dovrebbero aumentare. Il numero totale di contagi è salito a 109, di cui uno guarito. I 59 nuovi casi confermati a seguito di 441 test effettuati. In particolare sui 108 casi confermati 65 pazienti si trovano nelle Fiandre, 12 a Bruxelles e 31 in Vallonia.

Francia, 81 casi nell’Alto Reno

Sono 81 i casi di coronavirus confermati nel dipartimento dell’Alto-Reno, nell’est della Francia: è quanto annuncia il prefetto di zona. Si tratta di un dato moltiplicato per 8 in 48 ore.

L’Angelus del Papa solo in video?

Allo studio in Vaticano le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano normalmente molti fedeli. La prima novità ci potrebbero essere con l’Angelus di Papa Francesco di domenica 8 marzo. Tra le ipotesi c’è anche quella di trasmetterlo solo in video considerato che comunque, per quanto ci sia una diminuzione di fedeli a causa del coronavirus, ai controlli ci sono sempre file e assembramenti.

Primo morto in Olanda, aveva 86 anni

Primo decesso di un paziente con coronavirus in Olanda. Lo fa sapere l’istituto di sanità olandese. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato a Rotterdam, le cui modalità di contagio non sono ancora note. L’uomo era in isolamento dal momento della diagnosi, e si stanno cercando tutte le persone con cui era stato a contatto.

In Germania 534 casi accertati

Sono 534 i casi di contagio da coronavirus finora confermati in Germania: lo ha reso noto oggi l’istituto Robert Koch di Berlino. «La situazione è molto dinamica», scrive l’istituto nella sua pagina web dedicata al virus. In Nordreno-Westfalia, il Land più colpito, i casi di contagio sono saliti a quota 281.

Primo contagio in Serbia

Un primo caso di contagio da coronavirus si è registrato in Serbia. Come riferito dai media locali, si tratta di un uomo 43.enne di Subotica (nord), tornato da un soggiorno in Ungheria. L’uomo è stato posto in isolamento e le sue condizioni sono buone.

Phuket respinge una nave Costa Crociere

Attracco vietato a Phuket per la nave da crociera Costa Fortuna che ha 64 italiani a bordo «tutti sani», dice la compagnia. La Thailandia ha imposto restrizioni a causa del coronavirus allo sbarco di italiani che siano stati nel loro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave, comunica la compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Anche il Madagascar ha imposto restrizioni e un’altra nave, la Costa Mediterranea, ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles. Costa Crociere precisa che «la situazione sanitaria bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità».

Nave bloccata a Napoli con 125 persone a bordo

Una nave proveniente da Genova è stata bloccata nel porto di Napoli con a bordo nove membri dell’equipaggio che manifestano sintomi ipoteticamente riconducibili al coronavirus. Si attendono i controlli medici per verificare la situazione. Lo si apprende da fonti dell’autorità portuale di Napoli. La nave, secondo le prime informazioni, è ferma nell’area della Nuova Meccanica Navale e ha a bordo 125 persone tra equipaggio e alcuni operai che erano saliti a bordo per effettuare delle riparazioni.

Primo caso in Vaticano

Il coronavirus ha raggiunto anche il Vaticano. «Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti». Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Brun.

Coppia di anziani infetta l’ospedale «Le Molinette» di Torino

Una coppia di anziani ricoverata in medicina alle Molinette è risultata positiva al coronavirus dopo un ricovero ordinario per quella che si pensava fosse una banale influenza. Marito e moglie, attorno ai 70 anni, non hanno comunicato che il figlio lavorava a Lodi, focolaio in Italia dell’epidemia e che era venuto a Torino per trovarli. Di conseguenza, il personale medico che opera nel reparto è stato messo in quarantena - 25 infermieri e almeno sei medici -, insieme a una trentina di pazienti.

Abu Mazen proclama lo stato d’emergenza

Il presidente Abu Mazen ha proclamato lo stato di emergenza in Cisgiordania da questa mattina, dopo che ieri a Betlemme sono stati individuati 7 casi di coronavirus. Lo riferisce la Wafa. Di conseguenza, scuole, località turistiche e luoghi di culto chiusi. Ai palestinesi è stato chiesto di ridurre gli spostamenti fra le città, in particolare a Betlemme. Il ministro israeliano della difesa Naftali Bennett ha imposto il blocco cautelativo della città: nessuno al momento può entrare o uscire, salvi casi di estrema necessità.

Contagiato un deputato in Francia, è grave

Un deputato e un dipendente del Parlamento francese sono stati contagiati dal nuovo coronavirus: lo ha confermato la presidenza dell’Assemblea nazionale. In particolare, il deputato è Jean Luic Reitzer, 68 anni, eletto nelle fila del partito gollista Les Republicains, nella Camera bassa. Le sue condizioni di salute sono gravi e si trova ricoverato in terapia intensiva a Mulhouse, tra i principali focolai di coronavirus in Francia.

La Thailandia pensa a una quarantena per chi arriva dall’Italia

La Thailandia sta valutando l’introduzione di una quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone in arrivo dall’Italia, Paese classificato ad alto rischio di contagio per il coronavirus assieme a Cina (inclusi i territori di Hong Kong e Macao), Corea del Sud e Iran. à. Una conferenza stampa per l’annuncio ufficiale è attesa nelle prossime ore a Bangkok. I passeggeri in arrivo da questi Paesi dovranno accettare la quarantena oppure imbarcarsi su un volo di ritorno. Il periodo di isolamento sarebbe auto-gestito, con obbligo di rimanere chiusi in albergo, pena una multa di circa 650 euro.

In Giappone cancellate commemorazioni di Fukushima

Il governo giapponese ha deciso la cancellazione delle commemorazioni dell’anniversario del disastro di Fukushima, per contenere i rischi di un ulteriore contagio del coronavirus. Lo ha comunicato l’esecutivo nipponico al termine di una riunione tenuta nella mattinata di venerdì. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere mercoledì prossimo, la data che coincide con il nono anniversario del triplice disastro: il terremoto, lo tsunami e la catastrofe nucleare che ne è seguita. Il premier Shinzo Abe e i ministri del governo - riferisce il canale pubblico Nhk - offriranno le loro preghiere nell’esatto minuto in cui si è manifestato l’incidente, mentre Abe parteciperà ad una manifestazione commemorativa per le vittime. Nell’incidente dell’11 marzo 2011 sono morte oltre 200mila persone, molte delle quali risultano ancora disperse.

In Corea del Sud altri 309 casi

La Corea del Sud ha registrato altri 309 casi di infezione da coronavirus: lo ha annunciato il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), rilasciando il bollettino del pomeriggio basato sul monitoraggio osservato nelle ultime 16 ore. Il totale dei contagi sale così a quota 6.593, mentre i decessi restano fermi a 42.

In Cina si temono i «contagi di ritorno»

La Cina ha riportato 30 nuovi morti legati al coronavirus, 143 nuove infezioni e 16 cosiddetti «contagi di ritorno», i casi importati da persone arrivate nel Paese. Nel complesso, sono 3.042 le persone decedute, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc).

