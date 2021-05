L’Etiopia accusa oggi per la prima volta i soldati dell’Eritrea di aver ucciso 110 civili nello Stato regionale del Tigray. L’ufficio del procuratore generale ha smentito le forze dell’ordine per le quali la «grande maggioranza» di coloro che sono stati uccisi nella città tigrina di Axum erano combattenti, non civili.