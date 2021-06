L’esercito del governo federale etiope ha dichiarato oggi un «cessate il fuoco unilaterale» in Tigray, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatenando festeggiamenti nelle strade.

La decisione sembra motivata dalla volontà di non trasformare Macallè, la capitale del Tigray, in un campo di battaglia. Stando a un comunicato del governo, il cessate il fuoco è stato dichiarato «fino alla fine della stagione delle coltivazioni», (...) «affinché gli agricoltori possano coltivare in pace, che gli aiuti umanitari possano essere distribuiti e che le forze (ribelli) del Tplf possano riprendere il cammino della pace .