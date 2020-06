Siamo «inorriditi» per i racconti dell’esperienza di discriminazione fatti di recente alla Bbc dallo scrittore nigeriano Dillibe Onyeama, che nel 1969 fu il primo allievo di pelle nera a diplomarsi a Eton, ha detto oggi il preside, Simon Henderson. Henderson ha rivendicando «i progressi significativi» fatti da allora, non senza riconoscere come ve ne siano «altri da compiere» per un pieno superamento delle disparità.