Secondo quanto riferiscono media greci, i vigili del fuoco non possono più proseguire in mare aperto le operazioni di ricerca e soccorso sul relitto, e hanno quindi richiesto il trasferimento della nave in un porto sicuro. Le fiamme a bordo sono state completamente spente, ma ci sarebbero ancora fumi densi e ritenuti pericolosi. Le autorità greche si stanno occupando del trasferimento e della permanenza dei parenti dei dispersi, che erano in attesa a Corfù.