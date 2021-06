«È tornata l’America, è tornato il multilateralismo». È con queste parole, pronunciate dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che l’UE accoglie la visita di Joe Biden. Il fatto che il presidente americano abbia scelto di fare il suo primo viaggio fuori dagli Stati Uniti proprio in Europa ha certamente un valore simbolico, ma in questo caso la forma è anche sostanza, visto che nell’arco della prossima settimana ci sarà la possibilità di dare concretezza alle svolte attese in tutti i settori di cooperazione. Dal commercio al clima, dalla politica estera all’aliquota minima per le multinazionali. Con particolare attenzione all’incontro tra Biden e il presidente russo Vladimir Putin in agenda il 16 maggio a Ginevra: un faccia a faccia «in campo neutro», ma con l’UE nei panni dello spettatore interessato, visto che Bruxelles spera di trovare nel presidente USA una sponda per gestire il difficile rapporto con Mosca.

Tappa dai reali

Biden sbarcherà in Europa oggi, nel Regno Unito. La relazione tra i due Paesi anglosassoni resta privilegiata, ma a differenza di Donald Trump non userà la clava della Brexit per colpire l’Unione europea. Con Biden l’atmosfera è di tutt’altro segno e il motivo della sua prima tappa in Gran Bretagna è puramente logistico, visto che è lì che si terrà – a partire da domani – la riunione del G7. Domenica incontrerà invece la Regina Elisabetta al Castello di Windsor prima di volare a Bruxelles per il vertice NATO (lunedì) e per il summit con l’Unione europea (martedì), che precederanno il faccia a faccia con Putin. In vista del summit di martedì, gli sherpa dell’UE sono al lavoro con i loro omologhi americani per mettere a punto un documento comune che punta a rilanciare la relazione transatlantica dopo i quattro anni di tensioni dell’era Trump. I primi segnali di distensione sono già arrivati sul commercio e in particolare sulla disputa legata ai dazi che la precedente amministrazione aveva messo sull’import di acciaio e alluminio dall’Europa, giustificandoli con ragioni di pubblica sicurezza. Una mossa che aveva scatenato la rappresaglia UE e l’introduzioni di tariffe su alcuni prodotti tipici americani, come le Harley Davidson oppure il Bourbon. Nelle scorse settimane la Commissione ha annunciato che non farà scattare l’aumento previsto dei dazi, visto che le due parti si stanno accordando per porre fine al contenzioso. Bruxelles e Washington puntano a chiudere positivamente anche la disputa dei cieli che si trascina da 17 anni per i sussidi ad Airbus e Boeing e c’è l’impegno congiunto a lavorare insieme per la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Il nemico comune

A questo tavolo il nemico comune si chiama Cina. E se fino allo scorso anno l’Unione europea aveva tenuto una posizione di terzietà nello scontro tra i due colossi, ora la si può definire a tutti gli effetti un alleato dell’America. I due partner vogliono limitare i sussidi statali di Pechino alle imprese cinesi, pratica che distorce la concorrenza globale. La Commissione europea ha già proposto uno scudo contro le scalate ostili da parte delle imprese finanziate con fondi pubblici. Inoltre, dopo aver firmato a dicembre un accordo sugli investimenti con la Cina che non era affatto piaciuto a Biden, Bruxelles ha deciso di mettere l’intesa nel congelatore e di bloccare la ratifica. Un chiaro gesto di avvicinamento a Washington. La questione cinese è fondamentale anche nel dossier clima – che ora vede gli USA e l’UE lavorare fianco a fianco per tagliare le emissioni e per scoraggiare gli investimenti nei combustibili fossili – e in quello più generale sulla cooperazione in politica estera.

La questione russa

L’altro tema caldo riguarda la Russia. Anche qui l’UE punta tutto sul sostegno di Biden visto che i rapporti con Mosca sono ai minimi storici. Charles Michel ne ha parlato direttamente con Putin lunedì nel corso di una telefonata durante la quale ha sottolineato che «le relazioni UE-Russia possono cambiare solo se Mosca interrompe i suo comportamenti destabilizzanti». Dal canto suo, Putin ha contestato le sanzioni alla Bielorussia, decise da Bruxelles in seguito al dirottamente del volo Ryanair a Minsk per arrestare il dissidente Roman Protasevich. Lo stesso giorno Biden ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, al quale ha assicurato che farà di tutto per difendere la sovranità ucraina.

Certo con Biden non mancano le divergenze, per esempio l’UE ha accolto con molta freddezza la sua proposta di liberalizzare i brevetti dei vaccini e ha criticato il blocco delle esportazioni ancora in vigore. E soltanto pochi giorni fa Angela Merkel ha scoperto che tra il 2012 e il 2014 gli USA avevano spiato lei e altri funzionari europei grazie al supporto della Danimarca. All’epoca alla Casa Bianca c’era Barack Obama e il suo vice si chiamava Joe Biden.

Ma c'è anche il dossier NATO

La NATO guarda al 2030 con più ottimismo. Sembrano lontani gli ultimi due vertici dei leader, entrambi segnati dalla presenza di Trump: quello di Bruxelles del luglio 2018 – durante il quale il presidente americano attaccò i partner europei chiedendo loro di investire di più nella Difesa – e quello del dicembre 2019 a Londra, preceduto dal duro attacco di Macron («La NATO è in stato di morte cerebrale»). Lunedì i capi di Stato e di governo torneranno a riunirsi nella capitale belga e al posto di Trump ci sarà Biden, che a differenza del suo predecessore ha già dato prova di credere fortemente nell’Alleanza Atlantica. «L’amico ritrovato» lo definiscono i diplomatici europei che stanno preparando i lavori del summit, durante il quale verrà approvato un documento dal titolo «NATO 2030». Sarà una sorta di road-map che punta a calare l’Alleanza nelle sfide del prossimo decennio, a partire dal rafforzamento del suo ruolo politico, ma anche nei rapporti con l’UE e con la Cina. Con un’attenzione particolare alla cybersicurezza, all’intelligenza artificiale, alle biotecnologie e ai cambiamenti climatici. Certo il tema degli investimenti militari resta una priorità per gli USA, che coprono circa il 50% delle spese della NATO. Per questo Washington continua a chiedere agli europei di raggiungere l’obiettivo del 2% del PIL. La richiesta rimane, ma sono cambiati i toni. Biden proverà a farsi carico anche di un altro problema interno alla NATO: la Turchia. Il presidente USA ha già fissato un incontro con Recep Tayyip Erdogan, durante il quale si parlerà soprattutto di Siria, Afghanistan e Libia, con un focus sul Mediterraneo dove restano le tensioni con Cipro e la Grecia per le trivellazioni turche. Ankara inoltre si oppone a una collaborazione tra la NATO e la missione navale UE «Irini», che si occupa di contrastare il traffico illecito di petrolio e la tratta di essere umani dalla Libia.

