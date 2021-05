«L’Europa, dove vivono 35 milioni di musulmani, tra cui 6 milioni di turchi, si sta trasformando sempre di più in una prigione a cielo aperto per i nostri fratelli e sorelle». Così il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso trasmesso dalla tv di Stato Trt per la fine del mese sacro islamico di Ramadan.