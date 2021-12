Stop alle feste di piazza a Capodanno, estensione del super Green pass e obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. L’Italia osserva con preoccupazione l’aumento dei contagi da COVID-19 e si prepara a una nuova stretta. Che potrebbe arrivare nel giro di 24 ore. Le anticipazioni sui possibili provvedimenti sono state molte, anche oggi. Ma prima di rendere note le sue decisioni il Governo di Roma leggerà i dati dell’ultimo sequenziamento. La cabina di regia è stata comunque convocata per giovedì.

Due le misure date per certe: l’uso delle mascherine all’aperto (già obbligatorio, peraltro, in molte regioni e grandi città) e il divieto di organizzare raduni e feste all’aperto l’ultimo dell’anno. Probabile anche l’estensione del Green pass 2G a nuove categorie (soprattutto i dipendenti della pubblica amministrazione e forse anche i lavoratori a contatto con il pubblico, ad esempio gli addetti della ristorazione) e la riduzione della durata del certificato verde a 6 mesi, manovra necessaria per far vaccinare il prima possibile anche coloro che hanno fatto la seconda dose a fine estate.

Improbabili o escluse, almeno per il momento, altre opzioni, tra cui i tamponi obbligatori ai vaccinati per entrare al cinema o a teatro o per partecipare ai grandi eventi. Su questo, la politica è spaccata. Il centrodestra, molti governatori di Regione e molti sindaci sono contrari. Un compromesso potrebbe essere raggiunto sulla necessità di fare un tampone rapido o molecolare per trascorrere in discoteca la nottata di Capodanno. Ma è tutto da vedere.

Le parole di Scholz

Se l’Italia è incerta sul da farsi per i veglioni, la Germania ha invece deciso. «Non è il tempo delle feste di Capodanno», ha detto il cancelliere Olaf Scholz in conferenza stampa al termine di un vertice con i rappresentanti dei Länder.

Dal 28 dicembre, in Germania i contatti saranno ridotti a gruppi di dieci persone al massimo, nel caso dei vaccinati. Nel caso dei non vaccinati, la riduzione sarà più drastica, permettendo al massimo l’incontro di un nucleo familiare con due persone di un altro (esclusi i minori di 14 anni). Chiusi, sempre dal 28 dicembre, discoteche e night club. Così come gli ingressi degli stadi. «Dobbiamo rallentare la diffusione del virus, non si possono più organizzare grandi eventi con il pubblico, e in particolare le partite di calcio», ha detto Scholz.

L’epidemia di COVID-19 diventa di ora in ora più grave anche in Francia, dove si registra una media di quasi 53 mila casi ogni giorno. Attualmente, sono 16 mila i ricoverati affetti da coronavirus. E lunedì scorso, per la prima volta da maggio, erano più di 3 mila i pazienti COVID nei reparti di terapia intensiva. Una riunione straordinaria del Governo è stata convocata per il 27 dicembre: all’ordine del giorno, nuove limitazioni. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ancora ieri ha ribadito che in caso di «ripresa molto forte dell’epidemia legata alla variante Omicron» nessun provvedimento può essere escluso, nemmeno un eventuale, nuovo lockdown.

Niente Capodanno in piazza nemmeno a Londra, dove il sindaco ha annullato la festa di Trafalgar Square. Il premier Boris Johnson, tuttavia, considera i dati attuali sulla diffusione dei contagi (90 mila al giorno) non ancora tali da giustificare nuove restrizioni nel Paese. Il Governo, ha però aggiunto ieri lo stesso Johnson dopo una riunione a Downing Street con i suoi ministri, «non può escludere alcuna ulteriore misura dopo Natale».

Gli altri Paesi

Anche in Scozia, le tradizionali feste di fine anno - Hogmanay e Ne’erday - sono state cancellate a causa della diffusione della variante Omicron. Lo ha detto al Parlamento di Edimburgo la “First Minister” Nicola Sturgeon, che ha anche rilanciato alcune restrizioni per i grandi eventi: a partire dal 26 dicembre, e per tre settimane, le presenze per quelli all’aperto (in particolare quelli sportivi) sono limitate a 500 persone, mentre per quelli al coperto il limite è di 100 persone in piedi o 200 sedute.

Volano i contagi pure in Svezia, dove il Governo ha deciso di introdurre misure severe per limitare i contagi: priorità al lavoro da casa, bar e ristoranti accessibili soltanto nei posti a sedere, grandi eventi con pubblico contingentato.

La premier socialdemocratica Magdalena Andersson, in una conferenza stampa, ha parlato della «necessità di essere responsabili e di adattarsi alla nuova realtà. Capisco che molti siano stanchi di tutto questo, lo sono anch'io, ma adesso c’è una nuova variante del virus e ciò significa che siamo in una situazione inedita», ha aggiunto.

In Spagna, il primo ministro Pedro Sánchez ha convocato una riunione del Governo per oggi pomeriggio. In conferenza stampa, ieri, la sua portavoce Isabel Rodríguez non ha dato alcuna anticipazione sulle possibili misure, ma ha invitato nuovamente i cittadini a essere «prudenti». Per il momento, la Catalogna è l’unica Regione dello Stato iberico che ha annunciato la volontà di reintrodurre subito il coprifuoco o un limite massimo del numero di persone che si possono riunire.

