«Il nuovo governo ha davanti a sé un periodo complicato e molte sfide... Voglio che sia il governo del cambiamento per il futuro», ha detto Fiala in conferenza stampa da premier designato. E intanto ha lanciato un appello alla vaccinazione: nel Paese ad oggi si calcola il 58,5% di vaccinati, a fronte della media Ue del 65,8%. Il governo uscente aveva introdotto lo scorso giovedì una stretta sulle misure per contrastare la pandemia, disponendo anche un bando per i rinomati mercatini natalizi.