Qual è la ricetta del successo di Amazon? E che cos’è, veramente, Amazon? Le risposte a queste domande sono molte, e diverse tra loro. Qualcuna si trova nel libro scritto lo scorso anno da Martin Angioni (“Amazon dietro le quinte”, Raffaello Cortina editore), il manager che dopo aver lavorato per JP Morgan a Berlino, Londra e New York, ha portato Amazon in Italia guidandola per 5 anni, fino al 2015.

«La storia - dice Angioni al Corriere del Ticino - si ripete in forme sempre nuove. Anche in passato ci sono state aziende che hanno tentato di essere egemoni. Pensiamo a Walmert, per esempio. Amazon ha semplicemente radicalizzato il proprio modello di business. Ha creato un suo mercato, di cui decide le regole. Un mercato “privatizzato”, che funziona secondo dettami autoimposti». Accanto a ciò, Jeff Bezos ha dato vita «soprattutto a un’enorme rete logistica, qualcosa che mai nessuno prima aveva creato. Una rete - sottolinea Angioni - planetaria, in grado di unificare il mondo».

Il punto è che, ormai, lo strapotere di Amazon non è più soltanto economico. Sta diventando sempre più culturale. Un esempio classico di eterogenesi dei fini: «Bezos voleva cambiare il commercio e sta cambiando il mondo. D’altronde - aggiunge Angioni - il modo migliore per prevedere o governare il futuro è inventarlo». L’ex direttore di Amazon Italia, tuttavia, non veste volentieri i panni del «distruttore». Il suo libro, dice, non è un «manifesto contro l’azienda in cui ho lavorato per anni. Descrivo piuttosto una realtà. Tento di dare strumenti per capire meglio, informazioni utili. Ho sempre pensato che i cittadini debbano essere consumatori critici, consapevoli, non distratti. Uniformarsi, standardizzarsi, è molto pericoloso. Amazon gioca molto sul fatto di essere percepito come portatore di vantaggi. È vero, comprando sulla piattaforma si risparmiano soldi e tempo. Ma se tutti acquistassimo soltanto su Amazon, alla fine ne rimarrebbe soltanto uno». Bezos, ovviamente.