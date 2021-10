L’ex segretaria 96.enne del campo di sterminio di Stutthof, fuggita ieri dalla casa di riposo per sottrarsi alla vergogna dell’udienza in tribunale e poi ritrovata qualche ora più tardi, sarà trasferita nel penitenziario di Lubecca. Lo riferisce Dpa.

La donna, che ha trascorso la notte in custodia cautelare, è accusata di concorso in omicidio per la morte di oltre 11.000 persone. Tra il 1943 e il 1945 avrebbe fornito assistenza al comando del campo di concentramento presso Danzica come segretaria e stenografa.