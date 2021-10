L’ex segretaria nazista Irmgard Furchner, 96 anni, si è presentata oggi in aula al tribunale provinciale di Itzehoe, in Germania, dove alle 10 è iniziata l’udienza del processo che la vede imputata per aver aiutato nel massacro di 11 mila persone, nel campo di concentramento di Stutthof, fra il 1943 e il 1945.

All’avvio del procedimento giudiziario, il 30 settembre, l’anziana donna era risultata assente: era infatti scappata, per non partecipare al processo, e non essere messa alla gogna, come aveva anticipato ai suoi giudici per lettera. Qualche ora dopo la Furchner fu arrestata, per essere rilasciata 5 giorni dopo.