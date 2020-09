Eduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro durante le Olimpiadi del 2016, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Rio per corruzione, riciclaggio di denaro e falsità ideologica.

Paes si è nuovamente candidato alle elezioni comunali del prossimo novembre e appare come il nome che raccoglierebbe più preferenze nei sondaggi di intenzione di voto svolti finora.

La denuncia a suo carico - osserva il portale di notizie Uol - non lo rende automaticamente ineleggibile.

Lo scorso marzo, Paes era già stato rinviato a giudizio in un’altra inchiesta, stavolta condotta dalla procura federale, con l’accusa di aver manovrato l’appalto per la costruzione del complesso sportivo Deodoro Norte per le Olimpiadi di Rio 2016.