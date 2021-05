Un enorme iceberg, il più grande del mondo, si è staccato da una piattaforma di ghiaccio in Antartide e sta galleggiando attraverso il Mare di Weddell. Lo rende noto l’Agenzia spaziale europea (Esa).

L’iceberg è stato originariamente individuato dal British Antarctic Survey e confermato utilizzando le immagini dal satellite Copernicus. L’enormità dell’A-76, che si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Ronne in Antartide, si classifica come il più grande iceberg esistente sul pianeta, grande quasi quattro volte la città di New York, superando l’A-23A, che è di circa 3.380 km quadrati e galleggia anch’esso nel mare di Weddell.