Nonostante abbia ancora un certo seguito, come ad esempio l’interesse che continua a mostrare il presidente brasiliano Bolsonaro, positivo alla Covid-19 (che ha dichiarato recentemente di curarsi con questo farmaco), l’idrossiclorochina non sembra efficace contro l’infezione, e addirittura potrebbe peggiorarla.

Lo studio che probabilmente mette la parola fine alle speranze su questa terapia è stato appena pubblicato, per ora solo su un sito di preprint, dai ricercatori che lavorano alla sperimentazione clinica Recovery, uno dei più grandi in corso, organizzato dal governo britannico con la guida dell’università di Oxford.

Nella sperimentazione, una delle poche sul farmaco condotte in maniera randomizzata, cioè suddividendo i pazienti in due gruppi di cui solo uno trattato, sono stati arruolati 1561 pazienti che hanno ricevuto l’idrossiclorochina, confrontati con 3155 curati con terapie standard.

In generale 418 pazienti del gruppo che ha ricevuto il farmaco, ossia il 26,8%, sono morti entro 28 giorni, mentre nell’altro la percentuale è risultata del 25%, con le percentuali costanti anche suddividendo i pazienti in sottogruppi per età, genere o gravità della malattia al momento della terapia.