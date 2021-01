(Aggiornato alle 17.45) - L’immunità contro il virus SarsCov2 può durare come minimo sei mesi. È quanto indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature e coordinata dal gruppo della Rockefeller University di New York guidato da Michel Nussenzweig. Lo studio è stato condotto su 87 individui che avevano avuto l’infezione e indica che i livelli dei linfociti B della memoria immunitaria restano costanti per il periodo considerato nella ricerca.