L’impatto della COVID-19 in Africa rimane un enigma: l’epidemia procede infatti lentamente, in calo in alcuni Paesi, e l’85% dei casi è concentrato in 8 Paesi (Sud Africa, Egitto, Marocco, Etiopia Nigeria, Algeria, Ghana e Kenya). Mentre il tasso di letalità globale è del 3,5% circa, in Africa sembra essere al massimo il 2,4% (con 30.077 morti totali al 1 settembre).

Le cifre attuali in Africa rappresentano il 4,1% dei casi confermati di COVID-19 e il 2,6% delle morti in tutto il mondo. A segnalarlo è l’Istituto italiano superiore di sanità (Iss) sul sito Epicentro.

Tra il 28 luglio e 10 agosto c’è stato un calo del 23% dei nuovi casi riportati, in gran parte dovuto alla diminuzione registrata in Sud Africa, mentre in altri Paesi i casi continuano a salire. La reale portata dell’epidemia potrebbe essere sconosciuta nella maggior parte dei Paesi, in particolare quelli con un numero ridotto di test fatti per casi positivi (come Algeria, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Madagascar, Somalia, Sud Sudan e Sudan).