Una marcia di 321 km dallo Yorkshire a Westminster per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici. È l’impresa di un 11.enne, Jude, di Hebden Bridge, che ha affermato che quando arriverà a Londra farà pressioni sui ministri britannici in merito alla necessità di una tassa sul carbonio. Una petizione per sollecitare un dibattito parlamentare in tal senso è stata lanciata a febbraio dalla campagna «Zero Carbon» e il governo si era impegnato a ridurre le emissioni del 78% entro il 2035.

«Spero di portare questa petizione a 100.000 firme in modo che possa essere discussa in Parlamento», ha detto. «Farebbe riflettere le aziende sul fatto che costerà loro di più utilizzare combustibili fossili piuttosto che le rinnovabili», ha aggiunto. Il bambino ha raccontato di essersi ispirato a un amico dello zio che ha girato il mondo su una bici per sensibilizzare sullo stesso tema. «Ho anche letto di un ragazzo che è andato in bicicletta da Palermo in Inghilterra per cercare di sensibilizzare sui rifugiati», ha detto. Il ragazzino intende percorrere 16 km ogni giorno per 21 giorni e spera di poter ispirare altri giovani.