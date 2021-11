«In Germania l’incidenza è finita fuori controllo. Abbiamo avuto delle strategie sbagliate, adesso i politici si meravigliano che i numeri salgono così tanto, ma era del tutto chiaro quello che sarebbe successo. Ora siamo in una situazione difficile, perché non sappiamo quanto a lungo l’incidenza continuerà a salire». Lo ha detto all’agenzia di stampa italiana ANSA il virologo tedesco Alexander Kekulé, docente di Microbiologia all’Università di Halle. «Le terapie intensive non sono al limite», ma se la curva continuerà così «avremo un enorme problema fra due settimane. Servono misure mirate per proteggere le fasce a rischio, quelle attuali non bastano».