Via entro il 31 agosto? Quella degli USA è una corsa contro il tempo

AFGHANISTAN

Il Pentagono «ha preso nota» dell’ultimatum lanciato dai talebani – Gli alleati europei premono perché restino un po’ più a lungo, per non abbandonare al loro destino chi resta – L’aeroporto di Kabul resta affollato e in condizioni di sicurezza precarie