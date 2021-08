New Delhi annuncia che concederà un visto elettronico di emergenza ai cittadini afghani che chiederanno di entrare in India a seguito della situazione creatasi dopo la conquista del potere da parte dei talebani. Tutti gli afghani potranno richiedere in ,linea l’e-Emergency X-Misc Visa, che sarà elaborato a New Delhi seguendo una procedura d’urgenza e avrà inizialmente validità di sei mesi.

Due le importanti novità della decisione del governo indiano: la prima è che tutti gli afghani potranno chiedere il visto, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa; la seconda è che, con questo visto di emergenza, l’India riapre per la prima volta le sue frontiere, chiuse per il Covid-19 dal 24 marzo del 2020 a tutti gli stranieri, con le sole eccezioni per diplomatici, professionisti, giornalisti o per parenti di stranieri residenti in India che abbiano motivazioni speciali.