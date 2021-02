Il Governo dell’India è in crisi, ma ad indebolirlo in questo modo non è stata la pur estenuante lotta al coronavirus (che, peraltro, sembra in questi giorni aver fatto un passo indietro nel Paese, mentre alcuni parlano già di un’«immunità di gregge ormai raggiunta»): a pesare sono gli scontri che da giorni si verificano nelle strade della capitale Nuova Delhi tra la polizia e migliaia di contadini inferociti.

Da mesi gli agricoltori del Paese si sono riuniti in diverse città per protestare contro le riforme volute dal presidente Modi. Leggi che, accusano loro, andrebbero ad allentare le regole sulla vendita, i prezzi e lo stoccaggio dei prodotti agricoli, tutti privilegi che hanno protetto gli agricoltori indiani dal libero mercato per decenni.

Il primo ministro indiano Narendra Modi, riporta «BBC News», ha difeso le riforme, ma i sindacati le hanno paragonate a una «condanna a morte». L’agricoltura impiega circa la metà degli 1,3 miliardi di abitanti dell’India, ma il settore rappresenta appena un sesto del prodotto interno lordo (PIL) del Paese. Gli analisti, sottolinea la rete televisiva britannica, dicono che il declino della produttività e la mancanza di modernizzazione hanno ridotto i redditi e frenato l’agricoltura in India per decenni, mentre il Governo fornisce agli agricoltori sussidi, li esenta dall’imposta sul reddito e dall’assicurazione del raccolto, garantisce un prezzo minimo per molte colture e rinuncia regolarmente alla riscossione dei debiti.

Nell’ultima settimana, stando a quanto riportato da «La Repubblica», gli scontri si sarebbero fatti particolarmente violenti, con il ferimento di quasi 400 poliziotti e di migliaia di manifestanti.

Come conseguenza, le autorità hanno deciso due giorni fa di sospendere i servizi internet mobile in tre aree nei pressi della capitale, zone dove i contadini stavano conducendo uno sciopero della fame.

Definita dal governo una misura per «mantenere la sicurezza pubblica», i contadini non hanno tardato a definirla «la morte della democrazia».

