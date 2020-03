L’infermiera stremata diventa il simbolo della lotta al coronavirus

È diventata virale sul web, ed è ora considerata uno dei simboli della lotta al coronavirus in Italia, la foto di un’infermiera che, con ancora addosso i dispositivi di protezione, si riposa con la testa appoggiata su un lenzuolo sistemato sulla scrivania davanti al computer, come fosse un cuscino. Secondo il portale di informazione sanitaria NurseTimes, la donna, «stremata dagli infiniti turni di lavoro consecutivi per arginare l’emergenza coronavirus in Lombardia» è in prima linea all’ospedale di Cremona, uno dei più sovraccaricati per l’epidemia. La foto della donna è stata scattata da un «medico in turno con lei dopo una notte trascorsa tra prelievi e richieste di ogni genere dei pazienti». Una volta finita sui social ha ottenuto migliaia di condivisioni.