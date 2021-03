Due ore per raccontare la loro verità. Meghan e Harry hanno affidato a Oprah Winfrey il loro sfogo contro la famiglia reale, segnando una frattura definitiva. Un colloquio davanti alle telecamere definito «liberatorio», in cui i duchi del Sussex hanno parlato di tutto: dalle accuse di razzismo ai pensieri di suicidio, passando anche per i rapporti tesi con Carlo e la lite con Kate Middleton. Un’intervista che «fa un’enorme tristezza», commenta Antonio Caprarica, per anni corrispondente della RAI a Londra, oltre che autore di diversi libri - ultimo dei quali «Elisabetta, per sempre regina», in uscita il 6 aprile - sui Windsor. «C’è un solo momento di verità - spiega -, quando Harry risponde che, se non fosse arrivata Meghan, non sarebbe mai uscito dalla famiglia reale. I was trapped, dice. Ero...