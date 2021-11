Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz è in Marocco per celebrare il primo anniversario del riallacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Quali effetti ha avuto tale svolta nella regione? Abbiamo sentito Riccardo Fabiani, direttore della sezione Paesi del Nord Africa presso l’International Crisis Group di Londra.

Mercoledì il Marocco e lo Stato ebraico a Rabat hanno concluso un accordo quadro di cooperazione in materia di sicurezza. Un brutto segnale per l’Algeria che è ai ferri corti con il regno di Mohammed VI?«Sì. Israele e Marocco stanno andando oltre la normalizzazione dei rapporti bilaterali, direi che siamo agli inizi di una possibile alleanza. Pertanto tale avvicinamento tra Tel Aviv e Rabat è motivo di inquietudine per l’Algeria, in quanto teme che questo trasferimento...